Beatles, venduto all'asta un quadro dipinto dai membri della band durante un tour in Giappone

di Alessia Di Fiore

Dipinta all'interno della suite presidenziale dell'Hilton Hotel a Tokyo nel 1966, un'opera d'arte nota come "Immagini di una donna" è stata venduta nella giornata di ieri, 1 febbraio 2024, dalla casa d'aste Christie's a New York per 1.7 milioni di dollari.

Ma cos' è che rende quest'opera così particolare?

Secondo alcuni esperti pare che il noto dipinto sia stato realizzato da tutti e quattro i membri della nota band inglese Beatles, che hanno anche firmato il quadro con i rispettivi nomi.

L'amatissima band si trovava in città per il suo tour mondiale e durante la loro permanenza che li ha visti esibirsi 5 volte in 3 giorni nella famosa Arena Nippon Budokan, hanno alloggiato all'Hilton Hotel dove hanno trovato il tempo di realizzare la famosa opera, che all'epoca venne stimata tra i 400 mila e i 600 mila dollari e che oggi è stata rivenduta quasi al triplo del prezzo.

«È davvero raro avere un’opera su carta al di fuori del loro catalogo musicale che sia una reliquia fisica, questo oggetto tangibile con contributi di tutti e quattro i Beatles», ha affermato una specialista di Christie's in un'intervista teelfonica riportata dalla CNN.

«Sono cimeli, è un’opera d’arte, si rivolge probabilmente a uno spaccato molto più ampio di collezionisti… è un meraviglioso pezzo di narrazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 15:36

