Dramma a Hollywood: la moglie del produttore del film di Leonardo DiCaprio precipita dall'hotel, Isabelle morta a 39 anni

di Paolo Travisi

Una tragedia a pochi giorni da un evento felice. Isabelle Lawrence Thomas, moglie del produttore di Killers of the Flower Moon, Bradley Thomas, si è tolta la vita. Secondo quanto riporta il sito americano TMZ, la donna 39enne si sarebbe lanciata nel vuoto, dal balcone di un hotel, l'Angeleno di Los Angeles, ed il corpo esanime sarebbe stato recuperato dagli agenti di polizia nell'area della piscina. Dai primi esami sul cadavere, sono state evidenziate lesioni multiple, ritenute, dal medico legale, compatibili con la caduta.

Pochi giorni prima la felicità

L'evento tragico, rivelato oggi dai media americani, in realtà si riferisce allo scorso 29 gennaio, quando appena pochi giorni prima, il 13 gennaio scorso, la coppia era stata fotografata sorridente ad una festa organizzata per i Bafta, il corrispettivo inglese degli Oscar. Ed a proposito di Oscar, il film diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Leonardo Di Caprio e Robert De Niro ha fatto incetta di candidature, ben 10 nominations, essendo uno dei film favoriti per la vittoria. A produrlo, il marito della suicida, che ha sposato nel 2018 e dalla cui relazione sono nati due bambini gemelli, Poppy e Grace.

Nessun messaggio di addio

Secondo quanto riferisce TMZ, la donna avrebbe trovato la morte, lanciandosi da un piano alto dell'hotel, ma senza lasciar alcun messaggio di addio alla sua famiglia ed ai suoi figli.

Dall'Inghilterra a Los Angeles

Dopo aver terminato gli studi, ha lavorato alle Nazioni Unite e alla Banca Mondiale ed è stata nominata consulente tecnologica dall'ex primo ministro britannico, David Cameron. The Sun rivela che la donna amava molto la vita notturna londinese, tanto che la notte si esibiva anche come Dj, e la mondanità le avrebbe consentito di stringere amicizie importanti, tra cui quella con Amy Winehouse e James Blake. Poi, la svolta nella carriera ed il trasferimento a Los Angeles, dove ha iniziato ad occuparsi di produzione cinematografica, e probabilmente ha conosciuto il suo futuro marito, Bradley, fino all'epilogo tragico della sua vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 12:32

