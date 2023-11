Titanic, dal cast drogato all'errore nella scena di nudo: le rivelazioni (a sorpresa) sul film

di Alessia Di Fiore

Titanic, tutto quello che non si sapeva sul film. In un' intervista a GQ, il regista James Cameron ha racconatto numerosi aneddoti successi durate le riprese del celebre film Titanic, tra cui l'incidente che drogò l'intero cast, e l'errore commesso da Di Caprio durante la scena di nudo con Kate Winslet.

Il cast drogato

Il 9 agosto del 1996, durante lo svolgimeto delle riprese, al cast è stato offerto un piatto di zuppa di vongole che si è rivelato poi essere stato corretto da qualcuno.

«Abbiamo visto James Cameron correre davanti alla porta e questa comparsa che correva dietro di lui. Ha detto: 'C'è qualcosa in me! Tiralo fuori!'"»

Le persone colpite sono state portate al Dartmouth General Hospital, mentre l'identità del colpevole non è mai stata scoperta.

L'errore durante la scena di nudo

Durante la scena in cui Rose si spoglia completamente nuda davanti a Jack, è stato commesso un goffo errore, che Cameron, ha deciso di tenere nel film.

Il giovane Leo Di Caprio alla vista di Kate Wislet completamente nuda davanti ai suoi occhi ha pronunciato la sua parte in modo errato, infatti nell'iconica scena Jake avrebbe dovuto semplicemente chiedere a Rose di sdraiarsi sul divano, invece l'attore, preso dall' emozione ha invitato la collega a sdraiarsi sul letto, confondendosi.

«Sdraiati su quel letto - uh, intendo sul divano», ha affermato Di Caprio.

La scena non era stata scritta in questo modo, ma James Cameron ha deciso comunque di metterla nel film così come era stata girata in quanto rimasto affascinato dall'errore così spontaneo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 16:42

