Leonardo di Caprio, la nuova fiamma 30 anni dopo è ancora una Moss: ma non è Kate...

di Alessia Di Fiore

Tra le numerosissime donne che ha frequentato Leonardo Di Caprio negli anni '90, c'è anche la supermodella Kate Moss e a distanza di 30 anni l'attore ha deciso di riprendere frequentare la Moss, ma non Kate, bensì sua sorella più giovane, Lottie.

I due sono stati avvistati insieme ad una serata alla Chiltern Firehouse di Londra, al termine della quale, numerose fonti hanno riferito che i due hanno flirtato tutto il tempo fino a fare le ore piccole.

Una fonte vicina avrebbe rivelato al The Sun: «Sono arrivati separatamente, ma a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, ed erano a un tavolo con altri amici.

«Ridevano, scherzavano e bevevano drink insieme e si divertivano davvero tanto.La loro vicinanza ha fatto alzare molte sopracciglia e le persone nel club parlavano di Kate, così come del fatto che Lottie sembra nella fascia di età giusta per Leo. [DiCaprio] È noto per la sua passione per le donne più giovani, in particolare quelle sotto i 26 anni. Un frequentatore di un locale ha anche controllato il compleanno di Lottie e ha scoperto che compirà 26 anni a gennaio quindi ci sono state alcune battute su come lei apparentemente avesse fatto amicizia con Leo appena in tempo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 17:23

