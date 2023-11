Martin Scorsese festeggia 81 anni, la festa di compleanno insieme alla figlia: la torta è un omaggio a TikTok

di Alessia Di Fiore

Martin Scorsese, ha festeggiato i suoi 81 anni insieme alla figlia con una festa "social" nel senso letterale del termine.

I festeggiamenti

Il regista ha compiuto 81 anni il 17 novembre, mentre la figlia ne ha compiuti 24 il giorno prima, così hanno deciso di festeggiare insieme, con una torta a tema... TikTok. La scelta di Fracesca Scorsese non è casuale, infatti, negli ultimi tempi lei stessa ha contribuito al successo del padre sui social, pubblicando video comici del regista nella sua versione "casalinga".

Il 19 novembre, sul suo account, Francesca ha pubblicato gli scatti dei festeggiamenti, compresi quelli della torta, decorata non solo con le foto dei due festeggiati insieme, ma anche con il logo di Tiktok e alcune frasi che riprendono i trend del social: "We Slay Birthdays", "Slept On" e tante altre...

L'intervista con il LA Times

In una recente intervista pubblicata dal "Los Angeles Times", il regista ha confessato che inizialmente non era stato messo al corrente dalla figlia della pubblicazione dei suoi video.

