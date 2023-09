Robert De Niro: «Stai parlando con me?», il ritorno di Travis Bickle. Ma il Taxi Driver è solo per Uber

di Redazione web

Travis Bickle torna, dopo quasi cinquant'anni: Robert De Niro, infatti, tornerà a interpretare il ruolo che lo ha reso una star nel 1976, nel celebre film Taxi Driver.

L'attore, che adesso ha 80 anni, sta per iniziare le riprese di una serie di spot per Uber, indossando nuovamente i panni dell'antieroe cinematografico per eccellenza.

Come riporta il New York Post, a quanto pare De Niro avrebbe accettato la proposta di Uber per fronteggiare i problemi economici dovuti al divorzio con la sua seconda moglie, Grace Hightower.

Travis Bickle: icona intramontabile

Taxi Driver è uno dei migliori film di Martin Scorsese, che lo ha realizzato nel 1976. La pellicola, vietata ai minori di 14 anni, rappresenta un fulgido esempio dei neo-noir che hanno rivoluzionato il cinema statunitense negli anni '70.

Il protagonista, Travis Bickle, è un ex Marine del tutto alienato dal resto della società, che inizia a lavorare come tassista notturno per affrontare l'insonnia cronica che lo affligge. Una serie di circostanze e di incontri fatali lo condurranno a trasformarsi in un giustiziere psicotico, per poi diventare un vero e proprio antieroe.

Taxi Driver, il cui cast comprende anche una giovanissima Jodie Foster, ottenne la candidatura a ben 4 Premi Oscar.

Il ritorno di Travis

Nonostante Taxi Driver sia ambientato a New York, gli spot in questione si realizzeranno a Londra.

De Niro sta accettando molti impieghi di questo tipo, in parte a causa delle spese affrontate durante il divorzio dalla sua seconda moglie, Grace Hightower.

Un amico dell'attore, anonimo, ha confessato: «Lui sarà di nuovo Travis Bickle, ripeterà alcune frasi storiche del film, in chiave ironica. Per molti girare questi spot è un pò come svendersi, ma lui ha uno stile di vita piuttosto costoso. Lui ama il suo lavoro, ma non ha problemi a non prendersi troppo sul serio».

