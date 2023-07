De Niro, il nipote morto a causa del Fentanyl. La mamma del 19enne: «Qualcuno gli ha venduto delle pillole»

La famiglia di Robert De Niro è ancora sconvolta dalla morte di Leandro De Niro Rodriguez, nipote dell'attore statunitense e figlio di Drena. È stata proprio la mamma del 19enne a fare chiarezza sul decesso del figlio, con un duro sfogo su Instagram. «Qualcuno gli ha venduto pillole con fentanyl che sapevano essere contaminate ma gliele hanno vendute lo stesso», ha detto la donna che ha poi lasciato un messaggio per tutti quelli che fanno uso di questa sostanza: «Quindi per tutte queste persone che continuano a vendere e comprare questa m***a, sappiate che mio ​​figlio se n'è andato per sempre», ha scritto Drena.

L'addio

«Mio bellissimo dolce angelo - aveva scritto la madre - Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre.

