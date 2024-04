Kevin Bacon torna nella scuola di Footloose dopo 40 anni e riceve il diploma onorario: «È la prima volta che ne prendo uno»

di Morgana Sgariglia

Kevin Bacon è tornato nella scuola dove ha girato il film che l'ha lanciato a Hollywood nel 1984, Footloose. Dopo un anno di attesa, l'attore si è mostrato giusto in tempo per il ballo di fine corso (il prom, come dicono negli USa) della Payson High School in Utah. Si tratta di un addio anche per gli studenti che in autunno si trasferiranno in una nuova struttura e hanno indetto una campagna, #BacontoPayson, per riportare l'attore sul posto visitato quarant'anni fa.

La visita di Bacon e la beneficenza dei ragazzi

I ragazzi si sono offerti volontari per l'organizzazione di beneficenza di Bacon, Six Degrees, costruendo 5mila kit per le persone in difficoltà, con più di 865.000 dollari in prodotti.

«Penso che sia sorprendente il potere che questo film ha avuto nel riunire le persone - ha detto Bacon agli studenti - e metterle in connessione tra di loro con i suoi valori di base, come opporsi all'autorità, a volte, essere indulgenti verso le persone che non sono esattamente come te, difendere le libertà e il diritto di esprimersi».

Il diploma e la giacca universitaria

La scuola ha consegnato all'attore un diploma onorario per la sua «performance e l'ispirazione senza tempo lasciate alla Payson High School». Bacon ha scherzato dicendo che è stata l'unica volta in cui ha visto il suo nome su un diploma. L'istituto ha anche regalato alla celebrità una giacca universitaria con la scritta "Footloose 1984" sul retro.

