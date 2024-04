Cortellesi pigliatutto ai David, inseguono Garrone e Bellocchio

di Valerio Di Marco

Sono state annunciate le candidature della 69° edizione dei David di Donatello, i premi cinematografici italiani, un'edizione che mai come quest'anno si prepara a essere sorprendente, un evento ancora più evento delle edizioni passate, all'americana insomma, la cui cerimonia andrà in onda in diretta in prima serata su Raiuno, subito dopo il Tg delle 20 e la striscia quotidiana “Cinque minuti” di Bruno Vespa, venerdì 3 maggio dal leggendario Studio 5 di Cinecittà, il più amato da Federico Fellini. La parte del leone la fa, e questa non è una sorpresa visto il successo al botteghino, “C'è ancora domani”. La pellicola di e con Paola Cortellesi si guadagna ben 19 nomination ed è in corsa per tutte le categorie principali incluse quelle per il miglior film, miglior esordio alla regia, migliore attrice (la stessa Cortellesi) e miglior attore (Valerio Mastandrea) protagonisti. Mai un regista esordiente aveva ottenuto così tante candidature. Ma anche “Io capitano” e “La Chimera” si ritagliano un posto d'onore: per il film di Matteo Garrone le nomination sono 15 (tra cui miglior film e miglior regia); mentre per quello di Alba Rohrwacher 13 (tra cui, anche in questo caso, miglior film e miglior regia).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 06:15

