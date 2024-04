Leonardo DiCaprio sarà Frank Sinatra nel film di Martin Scorsese: ok dell'attore. Nel cast anche Jennifer Lawrence

di Serena De Santis

Bollono in pentola nuovi progetti per Leonardo DiCaprio che, dopo il successo di Killers of the Flower Moon, torna sui grandi schermi con un nuovo film diretto sempre da Martin Scorsese. Per DiCaprio sarebbe la settima collaborazione con il regista italo-americano e, questa volta, interpreterà i panni del famosissimo cantante Frank Sinatra.

Il progetto è nella mente di Scorsese già da diversi anni, ma non è mai riuscito a portarlo a termine per via di alcuni ostacoli che ha trovato dalla parte della famiglia del cantante. Ancora non si conosce la data del film e il resto del cast, ma tra i primi nomi che sono stati confermati da Variety appare quello di Jennifer Lawrence.

Un progetto chiuso nel cassetto dal 2009

All'età di 81 anni Martin Scorsese è inarrestabile e continua a progettare nuovi film. Oltre a quello su Gesù, del quale ha parlato anche con Papa Francesco in Vaticano lo scorso gennaio, il regista cavalca l'onda dei biopic dei cantanti famosi e ha in mente di portare sui grandi schermi la vita di Frank Sinatra. Il progetto autobiografico nasce nel 2009, ma non è mai riuscito a convincere la figlia del cantante a dargli il "via libera". Tina Sinatra, questo il suo nome, è la figlia 75enne che l'artista ha avuto con la prima moglie Nancy Barbato.

Un film molto conteso

La "benedizione" di Tina Sinatra per il film di Scorsese ancora non sembrerebbe essere arrivata, ma Leonardo DiCaprio ha dato la sua totale disponibilità a interpretare il ruolo del protagonista e Jennifer Lawrence, invece, dovrebbe entrare nei panni dell'attrice Ava Gardner, nonché seconda moglie del cantante di Ol' Blue Eyes Is Back.

Per il progetto, dopo il successo di Killers of the Flower Moon, Apple sarebbe interessata a finanziare anche questo nuovo film. Ma, nella lista dei papabili finanziatori, rientrerebbe anche la Sony che sta cercando di prendere contatti per condurre in porto il lungometraggio.

