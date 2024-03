Titanic, venduta la zattera del film che salvò Kate Winslet (ma non Leonardo Di Caprio): il prezzo record battuto all'asta

di Redazione web

La tavola di legno grazie a cui si salva Rose (Kate Winslet) in Titanic (1997) è stata venduta all'asta negli Usa al prezzo record di 718.750 dollari (663.780 euro). Era un pezzo che faceva parte della vendita di oggetti di scena e costumi della catena di ristoranti Planet Hollywood offerti da Heritage Auctions.

La zattera di Titanic

Nel film Jack-Leonardo Di Caprio si sacrifica per Rose perché quel pezzo di legno, parte di un telaio di una porta, era grande abbastanza solo per la sua amante. Il regista James Cameron ha rivelato di aver ricevuto decine di e-mail al giorno che ingiuriavano Rose bollata come "egoista" e Jack "idiota" per la scena e così ha messo fine al dibattito, dicendo che Di Caprio doveva morire secondo il copione. L'oggetto è stato modellato su un vero pezzo recuperato del Titanic. A lungo si è dibattuto anche sulla possibilità che potesse ospitare due persone: la casa d'aste ha spiegato che misura 2,4 metri di lunghezza e 1 metro di larghezza.

