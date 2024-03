Anne Hathaway, il sequel di "Il Diavolo Veste Prada": la rivelazione dell'attrice

di Alessia Di Fiore

Per molte persone "Il Diavolo Veste Prada" è il film cult per eccellenza e non è difficile immaginare che molti fan non stiano aspettando altro che un remake o di rivedere insieme sul grande schermo Meryl Streep, Anne hathaway e Emily Blunt.

Nonostante la recente reunion delle tre attrici sul palco degli Screen Actors Guild Awards 2024 in cui hanno annunciato il vincitore della categoria "migliore attore in una serie comica" (premio poi andato a Jeremy Allen White con The Bear), Hanne Hathaway rilasciato alcune dichiarazioni a E! News in cui afferma di non essere interessata a vestire nuovamente i panni del suo iconico personaggio Andy, ma che sicuramente le farebbe piacere lavorare nuovamente con le due colleghe e col regista David Frankel: «Non credo che potrebbe mai esserci un proseguimento di quella storia», ha dichiarato il premio Oscar, poi aggiunge: «Penso che continueremo a dare premi ad altre persone, quindi credo che ci sia un futuro per questo».

