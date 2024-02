"Il diavolo veste Prada", la reunion sul palco esalta i fan: «Non ci credo, Miranda...»

di Alessia Di Fiore

Ben 18 anni dopo l'uscita dell'amatissimo film del 2005, “Il diavolo veste Prada”, le sue protagoniste si riuniranno sullo stesso palco in occasione della cerimonia di premiazione dei Sag Awards. Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt si sono ritrovate sullo stesso palco per annunciare i vinciore della categoria " Miglior attore di commedia" ( premio poi andato a Jeemy Allen White per la sua interpretazione nella serie tv The Bear), e hanno dato vita a un divertentissimo sketch ricco di famose citazioni.

«È un’antica questione, dove finisce il personaggio e inizia l’attore», ha esordito Meryl Streep. «Meryl e Miranda Priestley sono un po’ come gemelle» ha commentato Emily Blunt. «Io credo di non assomigliare affatto a Miranda», ha risposto l’attrice. «No no, non era una domanda», ribatte Anne Hathaway, «Fai pure gli onori».

La Streep invece, era proprio in Prada...coincidenza o un altro omaggio alla pellicola?



