Brad Pitt, nuovo amore: «Convive con Ines de Ramon e con lei fa sul serio». La prima relazione dopo il divorzio da Angelina Jolie

È ufficiale, Brad Pitt è innamorato e con Ines de Ramon fa sul serio. La coppia è andata a convivere ed è pronta a trascorrere la vita insieme, sotto lo stesso tetto. La bella 30enne è riuscita a fare breccia nel cuore dell'attore sex symbol e adesso sarà difficile soffiarglielo. Una notizia che ha infranto i sogni di milioni di donne: ormai la chance di poter vivere una storia d'amore con il duro di "Fight Club" è perduta perché Brad Pitt da oggi in poi non avrà occhi che per la sua Ines.