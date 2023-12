Angelina Jolie è fidanzata? Sorpresa a Milano con il nuovo amore: ecco di chi si tratta

di Marta Goggi

Sono passati quasi sette anni dall'allontamento tra Brad Pitt e Angelina Jolie, la storia d'amore che per anni aveva appassionato la cronaca rosa di Hollywood è finita con un brutto divorzio in tribunale. Da allora l'attrice si è sempre dedicata ai suoi figli, come lei stessa ha confessato. Adesso però qualcosa sembra essere cambiato.

Il nuovo amore

Angelina Jolie sembrerebbe aver iniziato una nuova storia d'amore con il rapper e scrittore britannico Akala, al secolo Kingslee James Mclean Daley, di recente avvistati insieme dai fotografi di Oggi. I due erano già stati sorpresi in pubblico. Questa volta, come raccontato dal settimanale, sono usciti a cena a Milano, per poi tornare insieme in albergo. Tutto sembra trovare di nuovo un equilibrio nella vita di Angelina Jolie, dopo tanti anni dal divorzio.

