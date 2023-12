Fedez, il video con i regali di Leo e Vittoria: spunta Chiara Ferragni. Il dettaglio che non sfugge ai fan

di Cristina Siciliano

Un video pubblicato nel feed di Instagram in cui chiedeva scusa e parlava di «errore di comunicazione», annunciando una donazione benefica da un milione di euro. Da quel momento in poi, in dieci giorni, solo due post e il mondo social è letteralmente in fibrillazione: Chiara Ferragni è letteralmente sparita. C'è chi sostiene che sia a casa distrutta e chi ritiene sia in procinto di partire per le vacanze. Ma la verità è arrivata da alcuni video che Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram e Tiktok.

Il video

Fedez ha condiviso sul suo profilo Tiktok un video in cui riprende Vittoria mentre gioca con il suo Cicciobello bua.

Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del video che ha pubblicato Fedez. «Chiara, torna, ci manchi», ha scritto un follower. E ancora: «Chiara, ti stiamo aspettando».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA