Vittorio Feltri difende Chiara Ferragni: «Non la perdonano perché è ricca»

Non c'è tregua per Chiara Ferragni. Da circa una settimana, la foto di dell'imprenditrice campeggia sul web. La maxi multa inflittale dall'Antitrust a seguito del caso dei pandori Balocco (oltre un milione di euro a due società a lei riconducibili), che ha scatenato una discussione pubblica, sul web e in televisione. A tale proposito, Vittorio Feltri ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione difendendo Chiara Ferragni.

Gli attacchi sgangherati alla Ferragni sono provocati prevalentemente dall’odio sociale. Il fatto che lei sia diventata ricca e’ considerara una colpa imperdonabile, tanto é vero nessuno se la prende con l’azienda che ha venduto e incassato. — Vittorio Feltri (@vfeltri) December 22, 2023

Le parole di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri non le manda a dire e ha difeso Chiara Ferragni che da giorni è chiusa nel silenzio. «Gli attacchi sgangherati alla Ferragni sono provocati prevalentemente dall'odio sociale - ha scritto Vittorio Feltri su X -. Il fatto che lei sia diventata ricca è considerata una colpa imperdonabile, tanto è vero che nessuno se la prende con l'azienda che ha venduto e incassato».

