Chiara Ferragni e l'oroscopo: «Quando lo leggo mi vengono gli occhi lucidi, ecco il motivo»

Conoscere il proprio segno dello zodiaco, può sicuramente dare maggiori informazioni sulla propria personalità, sulle proprie relazioni, sulla carriera e persino sulla propria salute. Chi ha voglia di imparare a conoscere il proprio segno e quello delle altre persone può riuscire anche ad ottenere maggiori informazioni su come comunicare e connettersi con gli altri. Lo sa bene Chiara Ferragni, grande fan dell'oroscopo, che nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories, di ritorno a Milano, in cui ha spiegato ai suoi follower quanto per lei sia importante conoscere il proprio segno dello zodiaco e soprattutto ha raccontato anche qual è la sua reazione quando l'oroscopo rispecchia la realtà. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni celebra il suo segno zodiacale su Instagram: il Toro, essendo l'imprenditrice nata il 6 maggio. «Volevo chiedervi una cosa - ha chiesto Chiara Ferragni ai suoi fan attraverso un video pubblicato nelle sue Instagram stories -.

L'imprenditrice ha aggiunto: «A me capita spesso. Infatti adesso sono totalmente così: emozionata. Tipo io sono proprio pazza, me li screenshotto anche e me li vado a rileggere. Io sono un toro particolarmente sensibile».

