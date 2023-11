Chiara Ferragni, la cistite prima del viaggio in India: «Prime ore tragiche, sono stata male, non mi reggevo in piedi»

di Cristina Siciliano

Un viaggio in India è per l'anima. Un luogo in cui è possibile rigenerarsi e riposarsi. E lo sa anche Chiara Ferragni, soltanto che per lei l'inizio del suo viaggio non è stato dei migliori. Dopo aver inaugurato casa nuova a Milano, Chiara Ferragni insieme alla sua famiglia è volata in India.

«La mia prima volta», ha scritto Chiara Ferragni a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Tuttavia, l'imprenditrice nelle ultime ore ha rivelato ai suoi follower di aver avuto qualche piccolo malessere durante le prime ore in aereoporto tant'è che le ha definite «tragiche».

Chiara Ferragni su Instagram

«Ciao guys sono appena arrivata nella mia stanza - ha spiegato Chiara Ferragni attraverso le sue Instagram stories -. Questo era un viaggio che avevamo organizzato la primavera scorsa, poi Fede è stato male e non me la sentivo di partire appena l'hanno rimesso dall'ospedale. Abbiamo rimandato a novembre e sono super emozionata di essere qui solo che stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 15:32

