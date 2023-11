Chiara Ferragni: «Trasferiti ufficialmente nella nuova casa». E Fedez inventa la "gang della c***a"

di Redazione web

Chiara Ferragni, Fedez e i loro bambini, Leone e Vittoria si sono, finalmente, trasferiti nella loro nuova casa. L'influencer ha pubblicato le prime foto dalla grande abitazione che, per ora, ha mostrato a spizzichi e bocconi: l'home tour, infatti, non l'ha ancora realizzato. In casa Ferragnez si respira, quindi, un'atmosfera gioiosa e gli scherzi sono già cominciati: Fedez ha, infatti, inventato la "gang della cacca". Ecco di che cosa si tratta.

Chiara Ferragni e la nuova casa

«Ci siamo trasferiti ufficialmente nella nuova casa». È questa la didascalia che Chiara Ferragni ha scelto per descrivere la serie di foto in cui lei e la sua famiglia si lasciano immortalare nella nuova abitazione. L'influencer, il rapper, i bambini e, ovviamente, anche Paloma sono sorridenti sul grande divano del soggiorno che ha preso forma nel corso degli anni passati. Infatti, parecchi scatti pubblicati da Chiara raccontano l'evoluzione della casa: quando lei e Fedez sono andati a vederla indossando gli elmetti protettivi, fino a quando vi hanno fatto visita con i muri e i pavimenti già finiti.

I fan dei Ferragnez continuano a scrivere nei commenti che non vedono l'ora di vederla per intero.

La gang della cacca

Proprio nelle sue ultime storie Instagram, Chiara Ferragni aveva chiesto ai suoi fan se sapessero consigliarle qualcuno che faccia trattamenti appositi per rendere impermeabile il tappeto, dato che, Paloma deve ancora imparare a fare i bisognini all'aperto. Quindi, Fedez ha pensato di fare uno scherzo alla moglie e con Leone e Vittoria ha posizionato degli escrementi finti in giro per casa. «Noi siamo la gang della cacca», ha detto e i bambini si sono molto divertiti a vedere la reazione della mamma.

