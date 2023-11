Chiara Ferragni e il simpatico siparietto con Vittoria: «Io che accetto le sconfitte della vita»

di Redazione web

Chiara Ferragni, sul proprio profilo Instagram, ha postato alcune storie davvero divertenti, i protagonisti sono nonna Tatiana, nonno Franco e la piccola Vittoria. La bambina, grazie alla sua spontaneità e simpatia, è già diventata l'idolo di tutti i fan dell'influencer e di Fedez che, quasi ogni giorno, pubblica video esilaranti insieme alla sua piccola che, però, dovrebbe imparare ad accettare meglio "le sconfitte". Ecco cosa è successo.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato diverse nuove storie Instagram in cui sta cenando insieme ai suoi suoceri, Tatiana e Franco. A un certo punto, la piccola Vittoria attacca da dietro la nonna con una spada di plastica. Inizialmente, la mamma di Fedez non reagisce ma, la seconda volta, che la bambina le si scaglia contro, ecco che si alza e si mette a giocare con lei, prendendole, però, la spada.

Quindi, Vittoria lascia andare il suo giocattolo e si avvia a testa bassa verso il papà che, ridendo, le dice: «Amore, dai, ma non è successo niente». Poi, il cantante aggiunge: «Io che accetto le sconfitte della vita».

Chiara Ferragni posta spesso foto, video e storie insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria e così ha fatto anche nelle ore scorse. Dopo il filmato in cui la bambina esce dalla cucina imbronciata, ha pubblicato uno scatto del suo Leo che la guarda abbracciandola e ha scritto: «Amore stupendo».

