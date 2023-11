Chiara Ferragni e il look sexy, ma il dettaglio non sfugge: «Tu ne hai abbastanza... mi regaleresti una borsa?»

di Redazione web

Chiara Ferragni, quando deve uscire per un evento ma anche per una passeggiata al parco con i suoi bambini Leone e Vittoria, mostra sempre ai suoi fan il suo look. Il suo "fit-check" è diventato ormai come una sorta di marchio di fabbrica a cui l'influencer non rinuncia mai. Così, ha fatto anche nell'ultimo post che ha pubblicato su Instagram e che i suoi follower hanno molto apprezzato, avanzando anche richieste simpatiche.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato, nel proprio profilo Instagram, una serie di nuove foto che mostrano il suo sexy look per un evento a cui ha partecipato ieri sera. L'influencer indossa un lungo vestito nero di vernice, stivali con tacco dello stesso colore e un cappotto rosso fiammante sempre di vernice. A corredo delle immagine, Chiara ha aggiunto una semplice didascalia: «Last night» con tanto di cuore rosa.

Come di consueto, il post ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che hanno lasciato numerosissimi commenti e apprezzamenti. Qualcuno di loro ha scritto: «Ma la bellezza? Il nero ti sta benissimo, poi, con questo make up ancora di più», «Tu ne hai abbastanza... mi regaleresti una borsa delle tue?» oppure ancora «L'ho sempre detto che sei la donna più bella del mondo».

Fedez e Chiara Ferragni, il momento di tensione con Paloma: «Mi viene da vomitare, non sto scherzando»

Chiara Ferragni, con il look che i suoi fan hanno definito sexy, ha partecipato all'evento dell'amica Alice Campello che ha organizzato una cena super elegante per festeggiare il suo brand di bellezza. Le due influencer, poi, hanno postato qualche storia social insieme.

Giovedì 9 Novembre 2023, 18:56

