Chiara Ferragni in lacrime alla presentazione del nuovo libro della mamma. Marina Di Guardo alle figlie: «Mi avete dato la vita»

di Redazione Web

I cambiamenti non spaventano Marina Di Guardo. La scrittrice, mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni ha presentato il suo nuovo romanzo "Quello che ti nascondevo". Un thriller psicologico serratissimo, che esplora una delle più inconfessabili paure dell'uomo: il tradimento. E proprio in occasione della presentazione del suo libro alla Mondadori Duomo di Milano, Marina Di Guardo ha letto la dedica per le sue figlie. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La dedica

L'espressione «tale madre, tale figlia» non è mai stata tanto veritiera come per Chiara Ferragni e la mamma Marina di Guardo, soprattutto in merito all'emotività. Infatti, l'imprenditrice ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories un video della mamma mentre legge i ringraziamenti per le figlie senza nascondere la sua emozione.

«Grazie Chiara, Francesca e Valentina, quando siete nate mi avete donato la vita, quella vera - ha letto Marina Di Guardo -. E mi avete insegnato a credere in me stessa senza mai arrendermi. Siete il mio capolavoro».

Chiara Ferragni a corredo del video ha aggiunto: «Io sono in una valle di lacrime».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA