Chiara Ferragni, la romantica dedica a Fedez: «Qui ero incinta di Vittoria ma nessuno lo sapeva»

Reduce da un ricovero d'urgenza in ospedale per un'emorragia provocata da due ulcere addominali, Fedez da quando è tornato a casa si sta godendo a pieno ogni momento con sua moglie Chiara Ferragni e i loro due figli Leone e Vittoria. L'imprenditrice ha dimostrato ancora una volta di mettere la famiglia al primissimo posto facendo da spalla a Fedez in questo momento.

Malattie, crisi e tanto altro: Chiara Ferragni e il rapper hanno superato tutto con maturità ed ora sono più uniti e affiatati che mai. Infatti, nelle ultime ore l'imprenditrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con delle vecchie foto insieme a Fedez e una tenera didascalia a corredo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Bella Storia, questa volta nel 2020 (ed ero incinta di Vitto e nessuno lo sapeva ancora)». Sono queste le parole che Chiara Ferragni ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'imprenditrice ha spiegato ai suoi fan che le foto sono state scattate nello stesso anno in cui Fedez ha pubblicato il testo della canzone 'Bella storia'. Innamorati come il primo giorno, dopo aver affrontato numerose sfide, Fedez e Chiara vivono ormai in simbiosi.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato dall'imprenditrice su Instagram. «La canzone più bella. Siete stupendi», ha scritto una fan. E ancora: «Bellissima storia la vostra». «Chiara avevi un aspetto molto simile a Katy Perry. Invece Fedez sembra Rosa Chemical», ha scritto un altro utente.

