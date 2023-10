Chiara Ferragni, Valentina e Francesca: «Colazione tra sorelle». Ma per i fan la vera star è un'altra: ecco chi

di Redazione Web

Dopo giorni di paura di angoscia per il ricovero di Fedez al Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere, la cui rottura gli ha fatto perdere molto sangue e l'ha costresso a sottoporsi a delle trasfusioni, è finalmente tornato il sereno nella famiglia Ferragnez. Chiara Ferragni, dal giorno in cui hanno dimesso Fedez, è sempre stata attiva sui social riprendendo immediatamente la sua normalità. Ed è proprio nelle ultime ore che l'imprenditrice ha pubblicato un post in compagnia delle sue sorelle Valentina e Francesca Ferragni. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Sisters breakfast». Sono queste le parole che Chiara Ferragni ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'imprenditrice si mostra sorridente in compagnia di Valentina e Francesca Ferragni mentre mangiano la loro colazione presso la pasticceria Eutopia, Laboratorio Artigianale Indipendente di Milano.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che hanno apprezzato particolarmente il contenuto social pubblicato dall'imprenditrice.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 14:17

