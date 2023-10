Chiara Ferragni, Halloween si avvicina: giornata in famiglia nel campo di zucche. C'è anche Valentina (e i cagnolini)

di Redazione web

Chiara Ferragni e la sua famiglia celebrano l'autunno divertendosi insieme al campo di zucche. Come ogni anno i Ferragnez sono andati a raccogliere le zucche e a decorarle in occasione di Halloween. A pochi passi da Milano, in mezzo alla natura, l'influencer e i suoi figli hanno passato la giornata di ieri in veste autunnale. Insieme a loro c'era anche la sorella di Chiara, Valentina Ferragni che ha postato una foto su Instagram con suo nipote Leone.

La giornata

Insieme ai Ferragnez erano presenti al campo di zucche anche i cagnolini della famiglia, Pablo e Paloma. Il primo è il cane di Valentina, Paloma invece è appena entrata in casa dell'influencer dopo la scomparsa dello storico buldog francese di Chiara Ferragni. Nelle foto si vedono i figli dell'imprenditrice colorare le zucche e realizzare coroncine di fiori.

