Giulia De Lellis, l’ultimatum a Carlo Beretta: «Se non rispondi entro 3 secondi ti lascio». Crisi a causa della suocera?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono davvero in crisi? Che cosa è successo in quest'ultimo periodo? Le interazioni social sono diminuite drasticamente, portando a pensare a una vera e propria rottura. Il silenzio stampa di Giulia sulle continue domande che le sono arrivate al riguardo non ha fatto ben sperare i fan della coppia che li vedevano già accasati, sposati e forse con qualche bimbo. D'altronde, i due stanno insieme da oltre 3 anni e le intenzioni sembravano molto serie. Che cosa è successo quindi? Cosa potrebbe aver turbato la loro quiete? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Le voci sulla loro presunta crisi si sono rincorse per parecchi giorni e in molti hanno pensato che la causa del loro allontanamento fosse la suocera, la mamma di Carlo, che poco sopporterebbe l'influencer da oltre 5 milioni di follower. Giulia e Carlo hanno anche acquistato casa insieme e sarebbero pronti ad andare a vivere insieme nella loro prima casa ufficiale, ma la suocera sarebbe stata molto contraria. Complice anche il piccolo "scontro" social tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, dopo che la mora rideva di alcuni attacchi all'imprenditrice digitale.

Ma veniamo agli ultimi ggiornamenti. Giulia si trova a Roma dalla sua famiglia, in compagnia delle sue nipotine Penelope e Matilde e, nel frattempo sta cercando di chiamare Carlo Beretta che, tuttavia, tarda a rispondere.

«Se non rispondi entro tre secondi, ti lascio sul serio eh» scrive Giulietta sulla sua storia Instagram, confermando la loro storia d'amore e, soprattutto, di aver letto i gossip che sono circolati sui due nelle ultime settimane. Perché allora non ha voluto rispondere a queste insinuazioni? Che si sia trattato davvero di una crisi, ormai rientrata, oppure solo voci di corridoio?

