«Fedez e il manager di Chiara Ferragni non si sopportano», l'indiscrezione confermata da Giulia De Lellis?

La puntata della serie "The Ferragnez" dedicata a Sanremo ha suscitato molto scalpore. L'attesa per questo speciale era alle stelle, soprattutto dopo aver visto il trailer in cui si anticipava il momento più clou di questa edizione sanremese: il bacio tra Fedez e Rosa Chemical ciò che è successo nel backstage immediatamente dopo. Chiara Ferragni si è detta «tradita» da Fedez perché non l'ha sostenuta durante uno dei momenti più alti della sua carriera e il rapper, dal canto suo non ha potuto non scusarsi con la moglie per il comportamento tenuto, ammettendo di non essere stato lucido in quei giorni a causa di alcuni problemi di salute.

Dopo la messa in onda della puntata, in molti hanno commentato e criticato le azioni della coppia, ma un dettaglio in particolare smebra non essere passato inosservato: il rapporto tra Fedez e fabio Damato, il manager di Chiara Ferragni. Che cosa si cela dietro? Cosa c'entra Giulia De Lellis con tutto ciò? Andiamo a capire meglio cosa sta succedendo.

Fedez spento e annoiato a X-Factor, cosa succede al rapper? La relazione con Chiara Ferragni e i problemi di salute «che sto curando»

Matrimonio Francesca Ferragni, quanto costano gli abiti della sposa e delle damigelle d'onore Valentina e Chiara Ferragni