Matrimonio Francesca Ferragni, quanto costano gli abiti della sposa e delle damigelle d'onore Valentina e Chiara Ferragni

di Redazione web

Il matrimonio di Valentina Ferragni e Riccardo Nicoletti è stato uno degli eventi più discussi dell'ultima settimana e ancora continua a far parlare di sé per la cura dietro ogni dettaglio e gli outfit scelti dalla sposa e dalle damigelle d'onore Valentina e Chiara Ferragni per l'occasione.

Le sorelle Ferragni erano bellissime nei loro abiti firmati Atelier Emé e i fan si sono chiesti a lungo quanto avessero speso. Pochi giorni dopo Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ringraziato il brand, con allegato hashtag #adv. Il post quindi era sponsorizzato. Lo saranno stati anche gli abiti?

Per adesso andiamo a scoprire i prezzi effettivi degli abiti indossati per la cerimonia e per il ricevimento.

Francesca Ferragni svela tutto sul matrimonio: «Ecco perché mamma e papà mi hanno accompagnata all'altare»

Chiara Ferragni, il discorso alle nozze di Francesca commuove tutti: «Essere sorelle è un legame che dura per sempre»

Gli abiti delle sorelle Ferragni: il prezzo

L'abito di Valentina Ferragni indossato durante la cerimonia è costato 4.500 euro, mentre quello delle damigelle Valentina e Chiara Ferragni è costato 390 euro ciascuno.

Ad aver sorpreso è stato l'abito rosa costellato di brillantini, indossato da mamma Marina Di Guardo, il cui prezzo si aggira intorno ai 2.500 euro.

Gli abiti indossati durante il ricevimento dalle sorelle Ferragni (per Chiara quello nero a sirena, con fianco incastonato di brillantini e per Valentina, un abito in tulle viola con incroci e piccoli cristalli) sono costati tra i 1.200 euro e i 1.500 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA