Francesca Ferragni, il mistero di Fedez «scomparso» al matrimonio. La foto che spiega tutto

Matrimonio (poco) social per Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. A differenza di quanto accadde cinque anni fa in occasione delle nozze della più famosa Chiara e Fedez, sono pochi i dettagli trapelati sul gran giorno della sorella mediana di casa Ferragni. Ma è proprio ciò che non è strato mostrato a suscitare maggiore curiosità riguardo al matrimonio vip celebrato al Castello di Rivalta. In particolare, la domanda che sorge spontanea a chi si è imbattuto nelle (poche) immagini pubblicate per i follower è: ma Fedez, dov'è?

Francesca Ferragni sposa, dov'è Fedez?

Nelle ore precedenti al matrimonio tra Francesca Ferragni e Ricky, storico fidanzato e papà di suo figlio, le sorelle Chiara e Valentina hanno condiviso qualche dettaglio dei preparativi: trucco e parrucco, spuntino con un toast, il viaggio in auto per arrivre a destinazione. Se in questo caso Valentina ha mostrato il neo fidanzato Matteo Napoletano, la maggiore delle sorelle è apparsa sempre sola. Anche nei (pochi) video della cerimonia, in cui Francesca è arrivata all'altare accompagnata da mamma e papà, di Fedez neanche l'ombra, così come nello scatto di famiglia pubblicato dalle damigelle.