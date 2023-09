Francesca Ferragni ha sposato Riccardo Nicoletti, abito da sogno (di pizzo avorio) con Chiara e Valentina damigelle

di Redazione web

Francesca Ferragni ha detto sì e ha sposato il suo amato Riccardo Nicoletti. La sorella di Chiara Ferragni è convolata a nozze nella splendida cornice di Castello di Rivalta in provincia di Piacenza tra l'emozione di parenti e amici.

Un matrimonio (stranamente) ancora poco social e una cerimonia riservatissima. Le prime foto, però, sono già trapelate dalle Instagram stories dell'amico e truccatore Manuele Mameli.

Le prime foto sono comparse sui social di Manuele Mameli: un'emozionata Francesca, fasciata in un abito Atelier Aimé con bustino, maniche di pizzo e lungo strascico rimovibile, è apparsa emozionata e sorridente dopo il rito. I due hanno attraversato il cortile mano nella mano tra le urla e il tifo dei presenti.

Le damigelle della sposa

Quattro le damigelle della sposa: le sorelle Chiara e Valentina e le sue due migliori amiche Fiorella e Simona.

Le prime parole dopo la cerimonia

«Io la mia promessa l'ho portata via bene: dritto al punto, voce ferma, bello deciso. Nessuna titubanza in merito. Proprio un drago insomma», ha detto entusiasta Riccardo Nicoletti, mentre in sottofondo Francesca Ferragni approva con un «Mi è piaciuta».

