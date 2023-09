Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti confessa: «Ecco l'unica regola per gli invitati al nostro matrimonio»

di Redazione web

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti oggi, sabato 9 settembre, coroneranno il loro sogno d'amore: si sposeranno, infatti, al Castello di Rivalta alla presenza di amici e parenti e festeggeranno tutto il giorno. Ovviamente, nelle ultime ore sono circolate alcune voci riguardanti alcuni dettagli delle nozze e, poi, della festa. Soprattutto un particolare, però, avrebbe infastidito lo sposo che, infatti, ha voluto chiarire (in modo simpatico) sul proprio profilo Instagram.

Oggi, una delle Ferragni sarà la protagonista indiscussa dei social e non si tratta di Chiara ma della sorella Francesca che convolerà a nozze con il suo Riccardo Nicoletti. Nelle scorse ore, la sposa ha svelato pochissimi dettagli riguardanti la cerimonia, ha solamente mostrato il suo smalto chiaro e lucido. Lo sposo, invece, ha scherzato di più sul proprio profilo Instagram facendo presente che non è per nulla agitato. Una delle ultime storie che ha pubblicato ha a che fare con una delle voci che, in questi giorni, è circolata sul web: al matrimonio ci sarebbero delle rigide regole e gli invitati, proprio a causa di queste, si sarebbero già spazientiti. Riccardo, quindi, ha pensato bene di chiarire la situazione, scrivendo: «L'unica regola imposta è quella di bere almeno cinque litri a testa e non di acqua».

La storia d'amore tra Francesca e Riccardo

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti fanno coppia fissa dal 2009. Dopo essersi incontrati e frequentati per un periodo, hanno deciso di andare a convivere a Milano dove il loro legame si è rafforzato ancora di più. Nel 2022 sono diventati genitori del loro primo bambino, Edoardo, la coppia, poi, possiede anche un cane, Gabriella.

