Chiara e Valentina Ferragni, il matrimonio di Francesca si avvicina: «Manca solo una settimana»

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Fin da bambine, le tre sorelle hanno condiviso esperienze lavorative, viaggi e divertimenti vari. Anche se, Francesca è la sorella "meno social", ormai, tutti i follower di Chiara sanno che a settembre convolerà a nozze con il compagno Riccardo Nicoletti. Le due sorelle influencer non stanno più nella pelle al solo pensiero e lo ribadiscono anche nelle loro storie Instagram.

Le storie Instagram di Chiara e Valentina Ferragni

In questi giorni Chiara Ferragni si trova in un magnifico castello in Toscana dove ha festeggiato il quinto anniversario di matrimonio con Fedez. Questa mattina, sabato 2 settembre, l'influencer ha detto ai suoi follower: «Buongiorno guys, noi siamo ancora al castello e fra una settimana saremo in un altro castello perché ci sarà il matrimonio di Franci e Ricky... non vedo l'ora».

Anche Valentina Ferragni ha pubblicato una storia in cui fa sapere di essere pronta per l'importante evento che si terrà nei prossimi giorni e che vedrà protagonista la sorella Francesca. L'influencer ha scritto: «Ultima prova abito prima di sabato prossimo, non vedo l'ora di vedere la mia sorellona sposa», aggiungendo un'emoticon con gli occhi a cuoricino e una con le lacrime dall'emozione.

Come già detto, le sorelle Ferragni hanno un rapporto molto stretto e, tra loro, sono davvero molto complici. Alcune settimane fa, rispondendo ai suoi follower, Valentina aveva rivelato che lei e le sorelle si scambiano messaggi e chiamate tutti i giorni e si confrontano su vari argomenti.

