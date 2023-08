Chiara Ferragni, mamma premurosa: «Ho realizzato uno dei sogni di Leone... una giornata davvero speciale»

di Redazione web

Le vacanze estive per Chiara Ferragni e la sua famiglia non sono ancora terminate. L'influencer sta trascorrendo gli ultimi giorni di agosto in una delle sue isole preferite: Ibiza e, nonostante il fatto che Fedez" che non compaia da giorni in foto o storie, l'imprenditrice appare serena, rilassata e sorridente. In uno degli ultimi post, Chiara ha raccontato di avere realizzato uno dei sogni del suo bambino Leone e i fan si sono inteneriti dopo avere letto la simpatica e genuina richiesta.

Il sogno di Leone

Chiara Ferragni ha più volte dichiarato che i suoi bambini, Leone e Vittoria, sono ciò che di più caro possiede e che per loro (come del resto, ogni mamma) farebbe di tutto. Quindi, l'influencer ha pubblicato una serie di foto per raccontare la bella giornata che ha trascorso insieme ai figli e alla sorella Valentina Ferragni. Giornata che per Leone ha avuto un significato molto particolare. Chiara ha scritto: «Il sogno di Leone era prendere il traghetto (con le macchine all'interno) così zia Vale e io abbiamo prenotato un viaggio breve, andata e ritorno da Formentera, per una giornata ed è stato uno dei giorni più speciali che io abbia mai trascorso con i miei bambini».

Il post ha riscosso subito grandissimo successo tra i fan dell'influencer che hanno lasciato migliaia di commenti.

I commenti dei fan di Chiara Ferragni

I fan di Chiara Ferragni, che ormai su Instagram sono quasi 30 milioni, sono fan anche di Leone e Vittoria. Proprio per questo motivo, dopo avere visto le foto dell'influencer hanno commentato: «La semplicità e la genuinità dei bambini che fanno bene al cuore», «Bellissimo vedere un bambino emozionarsi per una cosa così semplice come prendere un traghetto» oppure ancora «La gioia dei bambini è la cosa più bella del mondo!».

