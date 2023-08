Valentina Ferragni, uscita con il cagnolino Pablo: «Ha il cuore spezzato». Arriva il "premio di consolazione"

di Redazione web

Valentina Ferragni è tornata a Milano dopo avere concluso le sue vacanze estive a Ibiza, Spagna, dove ha trascorso qualche settimana insieme alal famiglia e al fidanzato Matteo Napoletano. La sorella minore di Chiara Ferragni ha, quindi, potuto riabbracciare il suo cagnolino Pablo che l'aspettava a casa. L'influencer e il suo amico a quattro zampe hanno una tappa fissa alla mattina: il fiorista del quartiere che ha sempre un biscottino per il bulldog francese. Pablo, però, non è rimasto soddisfatto come avrebbe voluto.

Le storie Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato alcune storie Instagram in cui è in compagnia del suo cagnolino Pablo. L'influencer, mentre cammina stringendo il guinzaglio, dice: «Stamattina io e Pablo ci siamo svegliati e la prima cosa che abbiamo fatto è stato andare a prendere il suo biscottino. Secondo me, però, i nostri amici fiorai sono ancora chiusi». Nella storia successiva, poi, inquadra Pablo che cerca di capire se la fioreria sia aperta o meno e, quindi, l'influencer dice: «Povero il mio Pablito, ha il cuore spezzato adesso. Sono ancora chiusi purtroppo, ma vedrai che torneranno presto». Infine, Valentina posta una storia in cui scrive: «In compenso, una coppia, mia vicina di casa, mi ha regalato una rosa».

Valentina Ferragni e l'amore per Pablo

Valentina Ferragni è profondamente innamorata del suo cagnolino Pablo che, quando può, è sempre con lei. L'influencer aveva dato il benvenuto in famiglia al cagnolino, quando faceva coppia fissa con il suo ormai ex fidanzato Luca Vezil.

