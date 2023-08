Valentina Ferragni: «I miei nipotini sono la mia felicità. Ecco il massaggio shatzu»

di Redazione web

Valentina Ferragni sta trascorrendo i suoi ultimi giorni di vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e al fidanzato Matteo Napoletano. L'influencer è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove posta sempre molti contenuti per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa. Ovviamente, nelle sue storie e foto appaiono anche gli adorati nipotini Leone e Vittoria che, in uno degli ultimi video si sono cimentati nel ruolo di massaggiatori.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha pubblicato due storie in compagnia dei nipotini Leone e Vittoria. Nella prima immagine il bambino ride mentre scompiglia i capelli alla zia, e la bambina guarda la scena divertita. L'influencer scrive: «Felicità», con tanto di cuoricini rosa. Nel secondo video, invece, i due bambini spingono in avanti Valentina che, teoricamente, dovrebbe trovare sollievo in questo particolare e tenero massaggio. La sorella minore di Chiara Ferragni, quindi, spiega: «Massaggio shatzu by Leo e Vitto», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Valentina è molto affezionata ai nipotini e, infatti, è stata ben felice di trascorrere una magica giornata insieme a loro e a Chiara nell'isola di Formentera.

Valentina Ferragni e l'amore

In questo momento della sua vita, Valentina Ferragni è molto sorridente anche perché ha ritrovato l'amore dopo la fine della storia, durata nove anni, con il modello Luca Vezil. Il nuovo fidanzato si chiama Matteo Napoletano e appare sempre più spesso sui social dell'influencer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 15:40

