Chiara Ferragni ironica sui social: «Qualcuno mi ama... ma so anche che qualcuno mi odia»

di Redazione web

Chiara Ferragni possiede moltissimi follower su Instagram (il suo profilo, per essere precisi, ne conta giusto 29,5 milioni), però, l'influencer ha anche tanti hater che la attaccano per qualsiasi cosa faccia, dica o sponsorizzi. L'imprenditrice, nel tempo, ha imparato a non dare troppo peso ai commenti negativi e a tutte le cattiverie che le vengono rivolte ed ecco, quindi, con l'ultimo post scherza proprio su questo argomento.

Chiara Ferragni, mamma premurosa: «Ho realizzato uno dei sogni di Leone... a Formentera una giornata speciale»

Chiara Ferragni e la foto con l'abito di pizzo, i fan: «Dov'è finita l'eleganza»

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Nell'ultimo post Instagram che Chiara Ferragni ha pubblicato, posta una foto in primo piano in cui, allo specchio, inquadra la sua t-shirt sulla quale c'è scritto: "Qualcuno in Italia mi ama". L'influencer, quindi, per completare in un certo senso la frase, ha aggiunto come didascalia: «E so anche che qualcuno mi odia ma va bene lo stesso».

Chiara, infatti, non dà più peso alle critiche che, quotidianamente, riceve e che possono spaziare su vari ambiti della sua vita: dal suo lavoro fino alla sua dieta passando per il suo modo di fare la mamma o la moglie.

Proprio in questi giorni, Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo avere concluso le sue vacanze estive, insieme alla famiglia, sulle Dolomiti.

Le vacanze estive di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, in questo periodo estivo, si è davvero rilassata perché è stata in varie località insieme ai suoi amici o alla sua famiglia. Dopo essere tornati in Italia da Ibiza, i Ferragnez hanno trascorso i loro ultimi giorni di relax in montagna in mezzo alla natura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA