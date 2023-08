Chiara Ferragni in montagna: «Ecco cosa devo fare per far camminare Leo…»

di Redazione Web

Vacanze terminate? Chi l'ha detto. Continuano i momenti di relax per la famiglia Ferragnez. Basta mare, sole e passeggiate in spiaggia. Questa volta, Chiara Ferragni, Fedez, Vittoria e Leo si stanno godendo le temperature fresche della montagna, sulle Dolomiti. Ovviamente senza mai rinunciare ai social. Infatti, Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories mentre riprende Leo e spiega ai suoi follower cosa è costretta a fare per far camminare suo figlio in montagna. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni, la figlia Vittoria saluta la cagnolina Mati in cielo: il video commuove i fan

Chiara Ferragni al parco con la famiglia: «La più bella giornata in montagna»

Non c'è niente di più bello del sorriso di un bambino.

Il tutto è stato raccontato in un video pubblicato nelle Instagram stories dell'imprenditrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA