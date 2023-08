Chiara Ferragni, crisi con Fedez? Lei cita Francesca Michielin e insospettisce i fan

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Nelle ultime ore, i fan dell'imprenditrice digitale più nota in Italia hanno notato una frase che farebbe intendere ciò. Sembrerebbe, infatti, che tra i due ci sia un allontanamento, ma che per il bene dei figli non intendano comunicarlo al pubblico.

Anche a dispetto della smentita dell'influencer che, nelle scorse settimane aveva chiarito che andava tutto per il meglio con il marito, i fan sono convinti del contrario. Ecco perché.

Le vacanze trascorse a Ibiza pare abbiano fatto molto discutere. Un'assenza "ingiustificata" da parte dell'influencer per alcuni giorni ha allarmato i fan. I dettagli social, come la mancanza del marito in gran parte delle foto pubblicate da Chiara Ferragni, aveva preoccupato tutti. Poi la smentita dell'influencer sembrava aver messo un punto alla questione, ma così non è stato.

In altre parole, alcuni follower dell'imprenditrice sostengono che ci sia una crisi in corso e a confermarlo potrebbe essere anche l'ultima frase scritta nella didascalia del post che la ritrae da sola, dopo l'arrivo in Alto Adige con tutta la famiglia.

La frase sospetta

«Se hai il cuore che ti esplode allora mettilo in azione ❤️‍🔥», ha scritto Chiara Ferragni su Instagram.

