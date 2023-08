Francesca Ferragni, la foto in bikini fa impazzire i fan: «La sorella con il fisico più bello»

di Redazione Web

Francesca Ferragni continua le sue vacanze estive e, nelle ultime ore, ha scelto di spostarsi in Sardegna. Per le sue vacanze in spiaggia la sorella di Chiara Ferragni ha scelto il Resort Valle dell'Erica - Thalasso & Spa 5 stelle.

Poi, Francesca Ferragni ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con un bikini di tre colori (fluo): fucsia, lilla e verde acqua. Lo scatto dell'influencer ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Francesca Ferragni su Instagram

Perché se è vero che la Sicilia non è solo mare e il turismo alla scoperta del suo entroterra sta crescendo, rimane il fatto che le sue spiagge siano luoghi di una bellezza che lascia a volte davvero senza parole.

E lo sa bene Francesca Ferragni che si sta godendo a pieno momenti di totale relax nella regione, tra uno scatto e l'altro in bikini.

A commentare l'ultimo post della sorella di Chiara Ferragni sono stati molti follower. «La sorella con il fisico più bello», ha scritto una fan. E ancora: «Sei una bomba sexy davvero». «Wow, complimenti sei la number one delle sirenette nel mondo», ha scritto un altro fan.

