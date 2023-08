Chiara Ferragni, a Formentera con la sorella Valentina e i bambini: ancora mistero su Fedez

di Redazione Web

E' ancora mistero sulla "scomparsa" di Fedez dai social. I fan da giorni sono ormai preoccupati per una possibile separazione tra il rapper e l'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni. E ogni giorno che passa, sembra che la situazione sia sempre più seria. Nessuna ufficilità, ma in molti si chiedono, come è possibile che la coppia più social d'Italia non pubblichi foto e post insieme da giorni? Chiara è sempre attiva sui suoi canali, ma Fedez è sparito. E ora spuntano anche le stories di Valentina Ferragni che sta trascorrendo le vacanze a Formentera con i nipotini e la sorella.

Gli indizi

Prima il viaggio in treno, poi gli scherzi con gli spruzzini e poi, ancora, scatti tutti insieme.

L'attenzione dei fan

Ogni post che pubblica, da giorni, è costantemente sotto l'occhio attento dei follower che non si risparmiano mai nel commentare tutto. Anche stavolta, l'imprenditrice digitale ha pubblicato due post in cui compare lei e il suo look e poi un altro con i figli Leone e Vittoria che si scambiano un tenero bacio. Una dolcezza infinita che però nasconde un dettaglio importante: l'assenza di Fedez. Da giorni si vocifera di una presunta crisi tra i due, confermata dal silenzio social del rapper e dai post di Chiara.

