Chiara Ferragni e Fedez spariti dai social: ecco da quanto non postano nulla. Fan allarmati: «Che succede?»

Silenzio social per i Ferragnez? Sembra proprio di sì. I fan sono allarmati dall'assenza dai canali social di Chiara Ferragni e Fedez. ln molti si chiedono cosa stia succedendo alla coppia più social d'Italia che da troppe ore non condivide story o post sui social. Guardando il profilo dell'imprenditrice digitale, è impossibile non notare che l'ultimo post risale a 2 giorni fa. Una rarità piuttosto strana visto che i numerosi fan di Chiara sono abituati a vedere più post al giorno. Cosa sarà successo?

La sparizione



Non solo Chiara sembra essere sparita dai social, ma anche il rapper Fedez. I due, nei giorni scorsi, hanno pubblicato diverse stories mentre erano in vacanza con tutta la famiglia, compresi i piccoli Leone e Vittoria. Insieme a loro anche le sorelle, Valentina e Francesca e i rispettivi partner. Ma da due giorni sembra calato il silenzio sui loro profili social e questo insospettisce, non di poco i fan, abituati a tutt'altro. Avranno litigato? Si saranno allontanti? o sarà una scelta ponderata per prendersi una pausa dai social? Si aspettano news.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 20:40

