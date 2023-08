Valentina Ferragni, la risposta alle critiche sul fidanzato: «Mi hanno dato 22 anni, chi è il giovane?»

di Redazione Web

«Ieri sera eravamo a cena con dei francesi e mi hanno detto che ho 22 anni» dice Valentina Ferragni in una story in cui si riprende insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Una nuova coppia che ha fatto già molto discutere per la differenza d'età che sembra essere notevole. Mentre Valentina ha raggiunto la soglia dei trent'anni (ne compirà 31 a dicembre), Matteo ha 21 anni: nove anni di differenza. Ma Valentina ci scherza su e aggiunge: «Chi è il giovane?» e dietro di lei il fidanzato scoppia a ridere.

Valentina Ferragni ha voluto giocare con i suoi follower e prendere in giro la mente ottusa dei suoi hater, scrivendo come caption alla foto insieme al suo nuovo fidanzato: «Young (or should I say younger?), wild & free» (giovane, o forse dovrei dire più giovane, selvaggio e libero). Mentre il fidanzato Matteo ha pubblicato un ulteriore scatto dove si scambiano un bacio, immersi nell'acqua e la scritta: «Da Tulum a St.Barth con amore», evidenza che i due erano già fidanzati quando Valentina andò a Tulum, a marzo 2023. I due quindi stanno insieme, presumibilmente da oltre 5 mesi.

