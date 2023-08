Valentina Ferragni, in vacanza col nuovo fidanzato. Gli haters attaccano: «Ti sei presa il toy boy»

di Redazione Web

«Sotto il sole di St Barths» scrive Valentina Ferragni, immortalandosi in bikini in riva al mare dell'isola caraibica di St Barths. In dolce compagnia del nuovo fidanzato, Matteo Napoletano, Valentina pubblica su Instagram una serie di scatti in cui sorride e mostra il panorama. Ma è proprio sotto quelle foto che monta la polemica. «Vale non tirarti la pancia, un po’ di pancetta non guasta non ti preoccupare» scrive un utente. E ancora, c'è chi critica l'età del nuovo compagno, nonostante non si veda nel post, perchè troppo giovane. «Il nuovo fidanzato ha 20 anni?» scrive un altro utente inviperito.

Le vacanze

Insomma, anche in vacanza la sorella di Chiara Ferragni non trova pace.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 19:46

