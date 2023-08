Chiara Ferragni, fan all'attacco dopo la rottura del silenzio social: cosa hanno scritto

di Redazione Web

Dopo un silenzio social di giorni, ecco tornare Chiara Ferragni con un nuovo post. Numerosi selfie immortalano i diversi look della moglie di Fedez che si scatta foto davanti allo specchio, rigorosamente con i marchi del suo brand. «Ibiza selfies» scrive sotto il post, specificando che gli scatti sono stati fatti durante la vacanza a Ibiza. Ma ecco che sotto il post, gli haters approdano in massa per criticare l'imprenditrice digitale: «Vai al mare con le tate e i bodyguard... Ma crescili i tuoi figli i vece che perdere tempo...».

Le critiche

Sotto il post, ecco in massa i commenti negativi: «Livello di scoglionamento: 100!», «A me sembra un po' scocciata», «Sei come le nuvole , se ti levi dal c***o è una bella giornata» e ancora: «Ricordati le due foto giornaliere con i figli senza la tata però».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 19:04

