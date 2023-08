Chiara Ferragni, ancora un post senza Fedez. Fan preoccupati:«Dov'è tuo marito?»

di Redazione Web

Chiara Ferragni è sempre più nella bufera delle polemiche. Ogni post che pubblica, da giorni, è costantemente sotto l'occhio attento dei follower che non si risparmiano mai nel commentare tutto. Anche stavolta, l'imprenditrice digitale ha pubblicato due post in cui compare lei e il suo look e poi un altro con i figli Leone e Vittoria che si scambiano un tenero bacio. Una dolcezza infinita che però nasconde un dettaglio importante: l'assenza di Fedez. Da giorni si vocifera di una presunta crisi tra i due, confermata dal silenzio social del rapper e dai post di Chiara.

l commenti

E, guardando i post, i follower non rimangono in silenzio. «Che fine ha fatto Fedez?» chiede un utente, incuriosito come altri dall'assenza del marito. «Dov'è tuo marito?» si legge ancora.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 21:09

