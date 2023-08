Chiara Ferragni, la verità su Sanremo: «Mi ha fatto più male di quello che immaginavo»

di Redazione Web

«Sapeva quanto ci tenevo. Per una volta avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer». Sono queste le parole di Chiara Ferragni che arrivano dal trailer della serie Ferragnez e che si occuperà del caso Sanremo. La puntata racconterà di tutti i retroscena della lite tra Chiara Ferragni e Fedez che ha quasi portato (stando alle voci) alla rottura tra i due. Il trailer anticipa così i contenuti che andranno su Amazon Prime. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La lite di Chiara Ferragni e Fedez

The Ferragnez: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il prossimo 14 settembre.

Quando e come vedere il Sanremo Special

The Ferragnez: Sanremo Special si unirà a migliaia di film e serie già presenti nel catalogo di Prime Video. I clienti Prime potranno vedere la seconda stagione di The Ferragnez – La serie tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito.

