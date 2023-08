Chiara Ferragni al parco con la famiglia: «La più bella giornata in montagna». Un hater: Noi poveri. Lei risponde così

di Redazione Web

Per i Ferragnez le vacanze continuano. Dopo aver trascorso qualche settimana a Ibiza, Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria si stanno godendo gli ultimi giorni di relax sulle Dolomiti. E proprio nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha voluto condividere, attraverso il suo profilo Instagram, con i suoi fan un momento speciale in famiglia: una passeggiata in bicicletta in montagna, sull'Alpe di Siusi che si trova in Trentino Alto Adige. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«La giornata più bella andando in bicicletta in montagna con i bambini e guardandoli divertirsi presso “il sentiero delle streghe”: un parco giochi nella foresta tutto fatto di boschi». Sono queste le parole che Chiara Ferragni ha scritto a corredo del post pubblicato su suo profilo Instagram.

Momenti tenerissimi "in family" e lunghe passeggiate in bicicletta che non sono passate inosservate ai fan.

L'influencer non ci ha pensato due volte a rispondere a tono: «Guarda che questo è un parco gratis».

