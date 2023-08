Chiara Ferragni e Fedez, la camminata tra le Alpi diventa una sit-com: la reazione di Leone è esilarante

di Redazione web

I Ferragnez hanno portato i bambini Leone e Vittoria sulle Alpi per passare qualche giorno di fresco prima di iniziare il nuovo anno scolastico. I piccoli hanno trascorso molto tempo a Ibiza con Fedez e Chiara Ferragni e i loro familiari, tra il mare e la piscina, rilassandosi e godendosi le vacanze estive. Tuttavia, la nuova pausa tra le montagne si è rivelata un po' più complicata del previsto.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

La passeggiata tra le montagne

Fedez e Chiara Ferragni hanno portato i figli, Leone e Vittoria, tra le montagne per stare a contatto con la natura e passare alcuni giorni al fresco.

Il piccolo non ha apprezzato la lunga camminata di questa mattina e, appena possibile, si fermava e si siedeva sulle rocce per riposarsi, tra le risate dei genitori che lo prendevano in giro. Alla domanda: «Cosa ti piace di più di questa giornata?», Leo ha risposto con un onesto: «La macchina che ci porta alla fine».

Vittoria, dal canto suo, era tranquilla e serena sul passeggino, con gli occhiali e l'acqua a disposizione. I fan hanno trovato esilarante la scenetta e si sono ritrovati molto nello sguardo rilassato della piccola: «Noi come la Vitto!»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 17:29

