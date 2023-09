Francesca Ferragni, matrimonio con Ricky: nozze blindate, le (assurde) regole per gli ospiti, l'abito e la location

Domani, sabato 9 settembre 2023, la sorella di Chiara Ferragni sposerà il suo Ricky. E sarà un matrimonio blindato quello di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Nella splendida cornice del Castello di Rivalta, in Emilia Romagna, la 34enne dirà Sì al papà del suo primo figlio Edoardo. Pare però che per le nozze agli invitati siano state imposte rigide regole per far si che il matrimonio sia riservato più che mai. A condividere in anteprima delle succolenti indiscrezioni è su Instagram Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da un utente, certo la notizia va presa con le pinze ma pare proprio che Francesca voglia pronunciare il suo Yes I Do lontano dalle luci dei riflettori.